В Приморье тариф для юридических лиц на вывоз твердых бытовых отходов с нового года существенно уменьшится.По информации представителей КГУП «Приморский экологический оператор», единый тариф регоператора для юрлиц в 2020 году установили в размере 868 рублей за кубометр. А с 1 января 2021 года стоимость услуги составит только 437 рублей.«В текущем году была проведена корректировка нормативов, что позволило установить пониженный тариф», — прокомментировали произошедшее специалисты предприятия.Работники «ПЭО» считают, что снижение тарифа для юрлиц будет способствовать заключению договоров на вывоз отходов именно с госпредприятием, а не сомнительными перевозчиками.Подробную информацию можно получить на сайте регоператора. Сообщается, что договорной отдел предприятия будет работать и в январские праздники.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14