Серьезное ДТП случилось на Русском острове в районе поселка Экипажный. Очевидцы сообщают, что спровоцировали аварию несовершеннолетние на Lexus. Водитель премиальной машины находился за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения. Насколько выпившим был молодой человек – неизвестно. Но результат такого безответственного отношения к ПДД был очевиден – ДТП.Машина столкнулась с муниципальным автобусом. Судя по вмятинам на машинах, скорость Lexus была внушительной. Визуально, сильнее всего пострадал сам Lexus. Ремонт обойдется в немалые деньги.К счастью, по сообщению свидетелей, все живы. Никто в результате аварии не получил серьезных травм. Теперь в обстоятельствах произошедшего намерены разораться сотрудники полиции. Им и предстоит выяснить, кому принадлежит машина, если ли у кого-то из молодежи права на вождение и кто понесет наказание за случившееся.