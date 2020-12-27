Житель Партизанска изготавливал у себя в гараже наркотики растительного ряда – производных маньчжурской конопли. О его незаконных действиях узнали сотрудники полиции округа и немедленно наведались \\"в гости\\" - проверить гаражный бокс.- В результате обнаружено и изъято наркотическое средство: смесь табака с гашишным маслом, массой 5 граммов, и марихуана, массой 277 грамм, а также предметы, используемые для изготовления наркотических средств, - сообщили в пресс-службе ОМВД России по Партизанскому городскому округу.Подозреваемому оказалось 54 года. На него завели уголовно дело по части 2 статьи 228 УК РФ (Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, в крупном размере). Максимальная санкция - лишение свободы на срок до 15 лет.На данный момент мужчине уже избрали меру пресечения - подписка о невыезде и надлежащее поведение. Расследование продолжается.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14