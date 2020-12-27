Найденный больше месяца назад в Приморье тигренок со сломанными лапами идёт на поправку. Сотрудники центр спасения животных «Тигр» опубликовали в своем инстаграме видеозапись из карантинного бокса. На кадрах маленький хищник ловко, но не без усилий, запрыгивает на скамейку, - сообщает Центр спасения животных «Тигр» и Центр «Амурский тигр».Немного историиВ двадцатых числах ноября этого года на севере Приморья пограничники обнаружили окровавленные следы амурского тигра. Об этом они немедленно оповестили специалистов. На место выехали оперативная группа и конфликтная группа охотнадзора края.Раненного тигрёнка, которому, как оказалось, даже и полугода нет, нашли в лесном массиве. Находился он в тяжелом состоянии - помимо множества внешних повреждений, у малыша были переломаны конечности. По характеру травм и другим уликам, эксперты поняли, что травмы тигренку нанес взрослый хищник.Раненное животное доставили в Центр реабилитации тигров и других редких животных (МРОО «Центр «Тигр») в с. Алексеевка для оказания экстренной ветеринарной помощи. Тигрёнок перенес две сложные хирургические операции. Травматологам Владивостокской клинической больницы № 2, удалось не только предотвратить ампутацию конечности, но и впервые в мире - обеспечить восстановление двигательной функции поврежденной лапы у дикого тигра.По словам специалистов, срастить кости для животного - сложный процесс, который зачастую заканчивается плачевно. Это связано с объективными причинами - тому же тигру невозможно обеспечить переливание крови.Но самый важный период в лечении - реабилитация. После операции животное не понимает, что ему спасают жизнь и пытается переходить к активному движению, ставя крест на работе хирургов.Случай с Росомахой (так раненного тигренка назвали из-за оставшихся в лапе металлических пластин и спиц - прим.ред.) - иной. Как говорят специалисты, сейчас можно с большой долей вероятности утверждать, что малыш будет жить, «положительная динамика налицо».К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14