Во многих приморских инстаграм-пабликах сегодня, 27 декабря, можно наблюдать интересный видеоролик, в котором главную роль играет автоледи в розовой курке. За один день девушка стала, можно сказать, знаменитостью. В негативном ключе.На опубликованных в сети кадрах можно увидеть, как девушка за рулем белого Subaru B4 въезжает в припаркованный автомобиль - Nissan Note. Сразу после случившегося виновница выходит из машины и оглядывает масштаб повреждений. О том, какие мысли в этот момент бродили в голове автоледи - мы можем только догадываться, но итог умозаключений понятен: \\"Быстрее уезжать, пока не заметили\\".Так, девушка села обратно в свой автомобиль и оперативно скрылась с места ДТП.Если бы только она так не спешила, то, может быть, заметила бы притаившуюся на здании рядом с ней камеру наружного видеонаблюдения, которая, собственно, зафиксировала все происшествие.На данный момент девушку разыскивают и просят \\"по-доброму выйти на связь\\".Инцидент произошел в 13.27 по адресу: улица Майора Филиппова, 5.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14