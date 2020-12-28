Жители Второй речки оказались неприятно удивлены, обнаружив, что на аллее кто-то под корень срубил молоденькую ель. Судя по всему, злоумышленник решил сэкономить перед Новым годом, но при этом украсить квартиру очень хотелось. Гнусный поступок вызвал праведный гнев в сети.Как сообщают очевидцы, елочка оказалась спилена на улице Бородинская.«Поступок гиены классической», «Пусть дальше живет как майская роза в помойном ведре…», «Срубил, он эту елочку, под самый корешок», «Все привыкли власть хаять, жаловаться что ничего не делают... А по факту построили новый стадион – бросаем бумажки, гадим, ломаем. Посадили елочки – пилили; отсыпали газон – паркуем тачку дальше. У нас реально только гранитные лавочки и ставить с таким отношением», «Совсем не удивлена. Это нужно было ожидать. Я поражалась, почему не учитывают менталитет, решая сажать только елки по городу», – делятся пользователи интернета.Стоит отметить, что буквально недавно в прицел видеокамеры наблюдения попал поступок двух женщин, которые забрали елочку, установленную в подъезде. При этом дамы принесли взамен маленькую искусственную ель со сломанными ветками. Тогда тоже в сети разгорелся спор. Также «КП» писала о девушках, которые сняли новогодние украшения с елки в поселке Новошахтинский. Вредительницы поймались с поличным и им пришлось вернуть новогоднее убранство на место. Не исключено, что в этот раз действиями неизвестных заинтересуется полиция.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14