Новый год – на то и Новый год, чтобы радовать читателей, радиослушателей и подписчиков приятными сюрпризами. Для «Комсомолки» неделя перед главным зимним праздником – повод показать, как вы нам дороги. Поэтому объявляем аттракцион невиданной щедрости. У «КП-Приморье» для вас огромное количество подарков, которые мы раздадим от чистого сердца победителям конкурсов.Подробнее. 28, 29 и 30 декабря в эфире радио «Комсомольская правда» мы разыграем призы для наших слушателей. Притом подарки раздаем каждый 15 минут, поэтому шанс есть у каждого.А вот 31 числа вас ждет настоящий подарочный бум. Во время трехчасового эфира мы разыграем 10 призов. Победить можно, ответив правильно на вопросы про Владивосток, театр и, разумеется, про угощения на Новый год.Стартует новогодний марафон 28 декабря в 8 утра.Владивосток 90,4 FMУссурийск 99,4 FMНаходка 107,2 FMНе пропустите и заберите свой подарок. С любовью, ваша «Комсомолка».