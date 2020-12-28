Во Владивостоке в последнее воскресенье уходящего года, 27 декабря, подвели итоги краевого конкурса среди муниципалитетов Приморья на лучшее оформление новогодней ели.В конкурсе участвовали 34 зеленых красавицы от каждого муниципального образования. Елки, установленные на центральной площади столицы края, образовали целый новогодний лесок.Как сообщает пресс-служба Заксобрания Приморья, компетентное жюри учитывало в оценке елочек 5 критериев: авторское исполнение, целостность композиции, оригинальность композиции, качество исполнения и идейно-тематическую основу. Такой конкурс проводился в регионе впервые.— Все елки просто замечательные — красивые, нарядные, оригинальные. Очень сложно было отдать предпочтение кому-то, ведь все муниципалитеты подошли к украшению своего праздничного дерева творчески и постарались отразить природные, культурные и исторические особенности территории своего города или района, — отметил член конкурсного жюри, председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик.Награды победителям вручали прямо на площади. Первое место среди городских округов заняла елка Находкинского городского округа. Среди муниципальных районов самой красивой оказалось новогоднее дерево из Красноармейского района. Вторые места у Уссурийского городского округа и Анучинского муниципальный округа. Третьими стали ели Партизанского городского округа и города Фокино.Надеждинский муниципальный район по результатам голосования в соцсетях получил приз зрительских симпатий.Главную награду конкурса — гран-при среди муниципальных образований за лучшее оформление ели вручили Артемовскому городскому округу.— Артем всегда славился своими творческими коллективами и просто талантливыми людьми. Думаю, что своей маленькой елочкой мы сделали Артемовский городской округ еще более узнаваемым в палитре муниципалитетов Приморского края, — сказал, получая гран-при конкурса, глава Артемовского городского округа Вячеслав Квон.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14