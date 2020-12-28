Инспекторы национального парка «Земля леопарда» спасли пострадавшего в ДТП водителя, машина которого упала с моста в Хасанском районе Приморья.Дорожно-транспортное происшествие случилось за границами нацпарка на трассе «Раздольное-Хасан». Оперативная группа из трех инспекторов возвращалась на базу после антибраконьерского рейда, когда мужчины увидели у моста через реку Нарва лежащую на боку машину. Было понятно, что Toyota упала с моста. Природозащитники спустившись к машине и обнаружили внутри человека. Получивший травмы водитель находился в состоянии шока и не мог выбраться из автомобиля.Сотрудники «Земли леопарда» тут же вызвали скорую помощь, а потом аккуратно выбили лобовое стекло машины, через которое планировалось осторожно вытащить пострадавшего. Самостоятельно доставать водителя инспекторы не стали, чтобы не причинить еще большего вреда. И лишь получив разрешение прибывших врачей, работники нацпарка перенесли автолюбителя из разбитой машины в «Скорую помощь».— Каждый инспектор «Земли леопарда» проходит комплексную подготовку — как физическую, так и стратегическую. Поскольку мы боремся с браконьерами, которые зачастую вооружены и потенциально опасны, пригодиться могут самые разные навыки — от оказания элементарной первой помощи до оперативного планирования действий в экстренной ситуации, — рассказал заместитель директора по охране ФГБУ «Земля леопарда» Евгений Стома.От имени всех сотрудников нацпарка Стома выразил надежду, что пострадавший водитель как можно скорее пойдет на поправку, а также напомнил о необходимости соблюдать крайнюю осторожность на дорогах.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14