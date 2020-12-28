Проверку соблюдения трудовых прав работников ООО «Промышленный парк Уссурийский» проводит Уссурийская городская прокуратура. Уже установлено, что организация, являющаяся резидентом свободного порта Владивосток, с августа не платила более 500 работникам заработную плату. Общая задолженность составила свыше 15 миллионов рублей.По данным пресс-службы надзорного ведомства, в прокуратуру обратилось около 250 граждан, из-за чего прокурор предъявил в суд заявления о взыскании задолженности.Суд уже удовлетворил 157 заявлений: по исполнительным листам работникам должны выплатить свыше 7 миллионов 300 тысяч рублей.Более того, материалы, собранные прокуратурой, направлены в следственные органы, которые возбудили уголовное дело против руководителя компании по части 2 статьи 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации».В данный момент директор предприятия находится под домашним арестом. Расследование продолжается.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14