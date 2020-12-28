Во Владивостоке следователи отдела УМВД № 4 (Фрунзенский район) завершили расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, укравшей в ломбарде смартфон.52-летняя женщина вместе со своей матерью пришли в ломбард, чтобы выкупить золотую цепочку, которую ранее заложили. Пока мать вела диалог с сотрудницей коммерческой организации, дочь обратила внимание на смартфон, лежащий на стойке возле окна администратора. Женщина подошла к окошку и переложила телефон на стул, стоящий рядом. Затем прикрыла телефон сверху своей сумкой. Через некоторое время похитительница положила чужую вещь к себе в сумку.Все манипуляции, которые проделала со смартфоном нечистая на руку дама, зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в ломбарде.Обе родственницы, завершив выкуп цепочки, покинули помещение. Однако за забытым гаджетом вернулась его хозяйка, которая побывала в ломбарде ранее. Не обнаружив вещи, которая стоит 90 тысяч рублей, женщина обратилась в полицию.Гражданку, укравшую средство связи, нашли и привлекли к уголовной ответственности. Следствие доказало ее причастность к совершению преступления.Уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину» уже передано в суд для рассмотрения по существу. Теперь похитительница смартфона может лишиться свободы на срок до пяти лет, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Владивостоку.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14