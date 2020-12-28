Ленинский районный суд Владивостока вынес приговор по уголовному делу жительнице поселка Раздольное Надеждинского района Приморья. Она дала взятку за получение водительского удостоверения.В сентябре прошлого года женщина перевела 45 тысяч рублей на карту своей знакомой, являющейся директором автошколы. Эти деньги знакомая, выступая посредником в даче взятки, должна была передать сотрудникам межрайонного экзаменационного отдела ГИБДД УМВД России по Приморскому краю. Инспекторы должны были устроить гражданке успешную сдачу экзамена по управлению транспортным средством и получение водительского удостоверения категории «В».Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Приморского края, уголовные дела в отношении сотрудников полиции и руководителя автошколы выделены в отдельные производства.Суд признал женщину виновной в совершении преступления по части 3 статьи 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий в значительном размере». Наказание было довольно мягким — 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.Приговор вступил в законную силу.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14