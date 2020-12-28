В ближайшие дни свой пост покинет министр имущественных и земельных отношений Приморского края Ирина Дмитриенко. Контракт с ней завершается 31 декабря 2020 года. По информации источника VL.ru, новый договор с чиновницей заключать не планируют.В 2020 году министерство, которое возглавляла Дмитриенко, не освоило более полумиллиарда бюджетных денег и по этому факту возбуждено уголовное дело, сообщает VL.ru.Министром Ирина Дмитриенко стала после реформирования администрации края в правительство. До этого она с 2019 года занимала должность и. о. директора департамента земельных и имущественных отношений.После ухода Дмитриенко до назначения нового министра возглавлять ведомство будет нынешний первый заместитель министра Алексей Ляйфер.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14