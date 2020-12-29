Авария случилась минувшим вечером на «Молодежной» в сторону центра. Как сообщают очевидцы, водитель такси на Prius набрал приличную скорость и при повороте потерял управление. «Аж фары сверкали» - пишут приморцы. Как результат - ДТП. Сперва Prius врезался Suzuki Escudo, но сманеврировать и остановить транспорт, набравший такую скорость, автомобилисту не удалось, поэтому в происшествии пострадала еще и Toyota Rush.Теперь в обстоятельствах произошедшего будут разбираться сотрудники Госавтоинспекции. Пока неизвестно, находился ли водитель Prius за рулем в нетрезвом состоянии. Информации о том, что кто-то в результате аварии пострадал, тоже нет.Тем временем в сети бурно обсуждают случившуюся аварию. В частности то, что это очередное ДТП в городе, которое спровоцировал Prius, да еще и водитель такси.