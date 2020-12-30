Специалисты отделения теплосбыта Приморских тепловых сетей (филиал «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания») уведомляют потребителей о том, что с 1 января 2021 года начнут начислять пени и производить ограничения должников от коммунальных услуг, предоставляемых компанией.Напомним, с апреля 2020 года в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в Российской Федерации в качестве поддержки населения было временно приостановлено начисление пени и прекращено ограничение потребителей от горячего водоснабжения за несвоевременную оплату.С начала нового года мораторий, введенный Правительством РФ на меры в отношении должников за коммунальные услуги, заканчивается. С этого периода энергетики вправе ограничивать должников до полного погашения ими задолженности по счетам.Специалисты энергокомпании обращают внимание горожан на то, что все должники, попавшие в списки на ограничение от горячего водоснабжения, будут оповещены об этом заранее - за 20 дней до ограничения услуги.В свою очередь энергетики понимают, что ситуации, по которым потребитель не может оплатить счета и погасить долг, могут быть разными. Приморские тепловые сети (филиал «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания») идут навстречу жителям края и при наличии задолженности и невозможности ее единовременного погашения предлагают решить проблему с помощью соглашения о реструктуризации.Данное соглашение позволяет потребителю рассчитаться с энергокомпанией в течение года: вся задолженность делится на 12 месяцев - именно столько и надо будет ежемесячно оплачивать в рамках соглашения.