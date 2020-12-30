Сегодня, 30 декабря, погоду в Приморье определяет гребень антициклона, сообщает \\"Примпогода\\". Преимущественно без осадков. Ветер северный умеренный, на побережье сильный. Температура воздуха -12...-23°C.Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный сильный. Температура воздуха -15...-17°C.В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный, со второй половины до сильного. Температура воздуха -15...-17°C.В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха -14...-16°C.Напомним, по прогнозам синоптиков 31 декабря станет самым холодным днем в 2020 году.