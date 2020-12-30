В Приморье разыскивают пропавшую без вести 15-летнюю Дарью Шелкову. Девушка вышла из дома, расположденного в Дальнегорске, и перестала выходить на связь.После того, как девушка вечером не вернулась домой, родные и близкие забили тревогу. К поискам подключились полицейские и волонтеры ПРОО \\"Примпоиск\\".На вид Дарье 15 лет, рост 160 см, волосы вьющиеся длиной до лопаток. В день пропажи на ней были черный пуховик с белыми полосами на плечах, бордовые брюки, бежевая шапка, черно-белые кроссовки.Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении подростка, просим позвонить по телефонам: 8 (42373) 3 – 21 – 71 – МО МВД России «Дальнегорский» или 102 – полиция, 8 914 721 22 32– волонтеры.