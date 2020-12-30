Эксперты аналитического департамента КРОС представили рейтинг регионов России по итогам исследования «Национальный индекс тревожностей». Приморский край занял третье место после Санкт-Петербурга и Москвы.Эксперты определяли, насколько люди восприимчивы к фобиям, присутствующим в повестке 2020 года, условно поделив регионы на \\"встревоженные\\", \\"уравновешенные\\" и \\"невозмутимые\\".\\"Встревоженные\\" наиболее остро реагируют на любые потенциально тревожные события, гипертрофируя их возможные для себя последствия. Именно в этой группе среди трех самых тревожных регионов оказалось Приморье.Больше всего приморцы боялись в 2020 году заразиться коронавирусом, политических изменений в стране, экономического кризиса и падения уровня жизни.- Мы видим рационализацию отношения в коронавирусу - падает число скептиков (равно как и сторонников теории чипизации через вакцинирование), - все чаще мысли строятся вокруг риска потери дохода в трудный период и сложности доступа к квалифицированной медпомощи. В части доходов это реакция на видимый рост цен в небольших магазинах у дома (незначительный, но видимый) и на политику работодателей: реже выплачиваются премии, снизились выплаты по сдельной оплате за труд. Что касается квалифицированной медицинской помощи, то здесь фобии питают посты и заметки тех, кто уже прошел госпитализацию: люди сравнивают описание опыта лечения в Москве и других регионах, обсуждают наличие препаратов в аптеках (их не всегда удавалось найти с первого раза), а также возможность вызова специалиста на дом. Возможно, фобия коронавируса пойдет на убыль с ростом числа вакцинированных граждан, но пока мы в начале это пути, - комментирует результаты рейтинга Петр Кирьян, директор по медиа проектам КРОС, автор исследования.Компания КРОС основана в 1995 году и входит в число крупнейших коммуникационных агентств мира (по версии ведущих отраслевых изданий PRWeek и The Holmes Report). В 2019 году КРОС признан Агентством года в России и странах СНГ (The Holmes Report's Agency of the Year 2019).