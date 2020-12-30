Мэр Владивостока Олег Гуменюк принял решение создать рабочую группу, которая будет заниматься восстановлением зеленых насаждений в городе: огромное количество деревьев и кустарников пострадали в столице Приморья из-за выпавшего в ноябре ледяного дождя. В состав группы войдут сотрудники мэрии, специалисты Ботанического сада, представители общественных организаций и предприниматели.— Мы до сих пор не полностью оценили ущерб, есть лишь общие цифры. В скверах пострадало примерно 5800 деревьев, на улицах Владивостока и вдоль дорог — около 35 тысяч. Но нужны точные данные, и в оценке ущерба нам помогут сотрудники Ботанического сада. К ним подключатся работники управления дорог и благоустройства, наши экологи. Нужно в течение месяца все посчитать, — распорядился Олег Гуменюк в ходе специального совещания по созданию группы.Руководитель отдела развития Ботанического сада-института Дальневосточного отделения РАН Ирина Крестова сообщила собравшимся, что прорабатывается методика оценки ущерба.— Вручную считать каждое дерево и кустарник довольно сложно. Мы предлагаем воспользоваться снимками с воздуха. В каких-то особенных случаях — выезжать на места. Но более точный инструмент для подсчета мы подготовим в ближайшее время, — пояснила Ирина Крестова.Как сообщает пресс-служба администрации Владивостока, будут обозначены места, которые нужно озеленить в первую очередь. Затем закупят саженцы. На акций по высадке растительности пригласят жителей города.Помощь в озеленении готовы оказать и представители бизнес-сообщества. Так управляющий Приморским отделением ПАО «Сбербанк» Сергей Радюшкин заявил, что организация готова закупить несколько тысяч деревьев и высадить их на улицах города.План по возвращению на улицы города зеленых насаждений должны разработать к весне, ведь в отличие от центральной России, где лучшим сезоном для высадки считается осень, в муссонном климате Приморья оптимальное время для озеленителей — весна и лето.Представители рабочей группы по озеленению Владивостока планируют собраться в Приморском ботаническом саду для обсуждения дальнейших действий сразу после окончания новогодних каникул.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14