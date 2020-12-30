В Хасанском районе Приморского края завершено расследование уголовного дела против 39-летнего жителя поселка Славянка. Мужчина обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере».Как считают следователи, члены группы, одним из которых являлся фигурант дела, обманув работников администрации Славянского городского поселения и филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю, незаконно приобрели в собственность две квартиры и комнату в поселке. При этом ущерб государству составил 2 миллиона 876 тысяч рублей. Это сумма расценивается законом как ущерб в особо крупном размере.Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14