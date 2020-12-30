Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота 29 декабря прибыл в главную базу флота Владивосток после выполнения задач дальнего похода. К родным берегам вернулись: флагман ТОФ ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и средний морской танкер «Печенга».После двухмесячного отсутствия на причале Корабельной набережной корабли встретили торжественным митингом, в котором участвовали представители командования и военнослужащие флота, родные и близкие моряков, представители ветеранских и общественных организаций.Экипажи с успешным выполнением задач поздравил временно исполняющий обязанности командующего флотом Сергей Рекиш. По традиции, морякам были вручены жареные поросята.Отряд был в походе с 1 ноября. Корабли ТОФ прошли более 12 тысяч морских миль и посетили с деловыми заходами порты Тринкомали (Шри-Ланка) и Танджунг Перак (город Сурабая, Индонезия). Это способствовало дальнейшему развитию военно-морского сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщила пресс-служба Восточного военного округа.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14