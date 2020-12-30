За минувшие сутки еще у 238 жителей Приморья тесты на наличие COVID-19 дали положительные результаты. По данным оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием, общее количество заболевших с начала эпидемии в крае достигло 29048 человек.За 24 часа опасный диагноз был снят с 221 жителя края. Всего на сегодня от коварного вируса сумели вылечиться 20734 человека.Со вчерашнего дня список погибших от коронавируса увеличился еще на четыре имени. Всего в Приморье болезнь унесла жизни 372 человек.Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» и сохранение «социальной дистанции» в местах значительного скопления людей.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14