При содействии Приморского регионального отделения «Единой России» в Первореченском районе Владивостока на озере Чан открылся новый каток. Его безопасность подтверждена МЧС России по Приморскому краю.Общедоступный просторный каток на озере с елкой и теплыми помещениями, где можно заняться спортом или отдохнуть на ледяной глади совершенно бесплатно, оказался очень кстати. В связи с реконструкцией этой зимой приостановили деятельность два катка - на стадионах «Строитель» «Авангард».Организатор зоны отдыха – общественная организация «Здоровое Приморье», которая является инициатором круглогодичного использования спортивной зоны вокруг озера, благодарит за помощь в реализации проекта круглогодичного использования спортивного объекта руководство училища Олимпийского резерва и Приморское региональное отделение партии «Единая Россия».Средства для реконструкции спортивного объекта на озере Чан были выделены в 2020 году «Единой Россией» по решению секретаря регионального отделения Партии, губернатора Приморского края Олега Кожемяко. Летом на Чане провели ремонт настилов беговых дорожек с установкой резиновых покрытий, обновили леера, сделали освещение по всему периметру, установили уличные тренажеры и оборудовали теплое помещение для переодевания.По словам руководителя общественной организации «Здоровое Приморье», мастера спорта СССР по легкой атлетике Александра Нестеренко, чтобы каток заработал потребовалось провести три субботника и расчистить территорию от сломанных деревьев и наледи после ледяного дождя. Затем обследовали и залили поверхность для катания, огородили небезопасную часть, построили горку для малышей, соорудили несколько деревянных настилов и сходней, установили скамьи. Хорошее состояние спортивного объекта и дорожек в зимнее время помогают поддерживать ветераны спорта, курсанты ТОВВМУ имени Макарова, использующие базу для кроссовой подготовки.Как рассказал рассказал один из организаторов катка Александр Лебедев, это единственный бесплатный каток, расположенный в центре.«Если нам помогут приобрести заливочную машину, тогда мы обеспечим ровный лед. Мы подали в краевое министерство спорта предложение о проведении 9 января первого ледового фестивали для жителей города», - поделился планами Александр Лебедев.Поддержать организаторов катка пришли ребята из Федерации фигурного катания Приморья под руководством тренера Евгении Чащиной. Юные фигуристы и их родители поблагодарили Александра Нестеренко и Александра Лебедева за развитие массовых зимних видов спорта.«Спорт для детей на зимних площадках очень важен, это способствует укреплению их здоровья и приобщению к славным традициями Приморья, когда люди тренируются и достигают высоких результатов всесезонно. Мы благодарны за новый каток общественной организации «Здоровое Приморье», - отметила энтузиаст фигурного катания.Инициатор развития спорткомплекса на озере Чан Александр Нестеренко рассказал о том, как региональное отделение партии «Единая Россия» помогает ему воплотить в жизнь мечту – использовать спортивное сооружение с максимальной пользой для людей круглогодично, принимать любителей бега и фигурного катания в течение всего дня, в том числе в выходные и праздничные дни.«Уверен, вместе с Партией мы возродим озеро Чан как центр тренировок. Активными и здоровыми люди должны быть круглый год», - сказал Нестеренко.