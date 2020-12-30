АО «Примавтодор» отрапортовал о завершении дорожного ремонта 5,5 километров трассы Артем—Находка—Порт Восточный около микрорайона Врангель в Находке.Пресс-служба правительства Приморья со ссылкой на представителей компании сообщает, что рабочие ликвидировали пучинообразования на дорожной поверхности, уложили три слоя асфальтобетона общей толщиной от 14 до 15 сантиметров и почти 14 тонн асфальта, обустроили обочины. Кроме того, они установили автопавильон, дорожные знаки, нанесли разметку, смонтировали барьерные ограждения.— Рабочие также отремонтировали дорожное полотно на мосту через реку Партизанская. Помимо того, привели в порядок шесть съездов, обустроили железобетонные трубы, — дополнил информацию главный инженер АО «Примавтодор» Антон Гаврилишин.Работы велись в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14