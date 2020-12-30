В 1,5 миллиона рублей оценен ущерб, который был нанесен городскому имуществу в 2020 году в результате дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщили представители городского управления дорог и благоустройства администрации города.Также сообщается, что с виновников этих ДТП на покрытие ущерба взыскано в городской бюджет более 540 тысяч рублей.Если граждане, виновные в нанесении ущерба, добровольно не желают платить деньги, городская администрация направляет соответствующие документы в страховые компании и суд.В 2020 году мэрии пришлось взыскивать ущерб за ДТП, произошедшие на Добровольского, 20, Бархатной, 3, Героев Хасана, 5а, Маковского, 14, Охотской, 46, Калина, 25, Басаргина, 4, Адмирала Горшкова, 89, проспекте 100-летия Владивостока, 150, Баляева, 35, Адмирала Юмашева, 2в и по другим адресам.Отмечается, что чаще всего после аварий специалистам муниципального предприятия «Содержание городских территорий» приходится ремонтировать дорожное ограждение, знаки, декоративное ограждение тротуаров и светофоры.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14