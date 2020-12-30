Крупный пожар произошел во Владивостоке в ночь на 30 декабря.Сообщение о том, что на улице 4-я Проходная горят контейнеры с автозапчастями поступило на пульт пожарной охраны города 29 декабря в 21:02. Уже спустя 10 минут на место происшествия прибыли пожарные и приступили к тушению.Общая площадь горения составила 200 квадратных метров. Огнеборцы локализовали пожар в 22:52, но полная ликвидация огня продолжалась еще 4 часа — до 2:57. К тушению привлекались 26 человек личного состава и 6 единиц техники.Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю, в результате происшествия никто не пострадал.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14