В южных районах Приморского края в связи с аномально низкими температурами энергетики перешли на особый режим работы.Для повышения качества и надежности электроснабжения в Надеждинском районе (п. Новый, Шмидтовка, Зима Южная, Де-фриз, Прохладное) вводится в работу дополнительная линия электропередачи.В период аномально низких температур в несколько раз увеличилось потребление электроэнергии и нагрузка на электрические сети. Это сказывается на работе энергообъектов, возрастают риски сбоев в электроснабжении потребителей. На особом контроле населенные пункты Надеждинского района, где в последние годы шла активная малоэтажная застройка. Минувшей ночью энергетики выполняли восстановительные работы в с. Прохладное для увеличения напряжения в сети потребителей. Утром работы на объекте были завершены, специалисты отрабатывают адресные обращения потребителей. Для этих работ привлечена дополнительная бригада энергетиков.Сейчас энергетики выполняют ремонтные работы на объектах, пострадавших из-за резкого скачка электрической нагрузки. Увеличение нагрузки привело к перебоям в электроснабжении части потребителей г. Большой Камень. Все центральные тепловые пункты города обеспечены электроснабжением, в том числе по резервным схемам. Часть электрических сетей г. Большой Камень находится в ведении смежной сетевой организации ООО «РЭС» - это осложняет проведение ремонтных работ в сетях ДРСК. Для исключения сетей ООО «РЭС» из схемы электроснабжения потребителей начато строительство новой линии.Напомним, что в «Дальневосточной распределительной сетевой компании» работает единый Контакт-центр. По телефону 8-800-1000-397 можно сообщить о проблемах в электроснабжении.