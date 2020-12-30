О том, чем лично ему запомнился уходящий 2020 год в плане погоды, рассказал начальник Примгидромета Борис Кубай для сайта «Примпогода».Главный метеоролог Приморского края упомянул о трех уникальных природных процессах и явлениях, с которыми в своей практике он еще не сталкивался.— Прежде всего, меня поразил приморский календарный июнь, которого практически не было, он сразу стал июлем, — сообщил Борис Кубай.Вместо обычных июньских туманов и минимального уровня рек в крае шли интенсивные дожди муссонного характера, характерные для июля. Рекам региона не хватило нескольких сантиметров до серьезных наводнений.— Второй процесс, который меня удивил, был выход друг за другом трех мощных тайфунов подряд практически по одной и той же траектории в одну и ту же точку, — продолжил делиться руководитель погодного ведомства.Все три тайфуна прошли через Корейский полуостров на Харбин. Приморью повезло, что они двигались несколько западнее края и задели его только боком.— Ну а третье явление — ледяной дождь с обледенением всего и вся невиданной ранее интенсивности. Это явление причинило очень много бед, но хорошо, что оно носило локальный характер (Владивосток, Артем) и не распространилось на всю территорию края, — завершил свой список Борис Кубай.Руководитель Примгидромета считает, что названные им процессы и явления будут досконально изучаться российской и мировой наукой.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14