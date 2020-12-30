Весьма необычное происшествие случилось на автомойке во Владивостоке. Один из клиентов крайне спешно покинул бокс, выбив ворота. Однако на этом приключения водителя малолитражки не закончились. Неугомонный посетитель разбил припаркованный поблизости автомобиль, после чего скрылся.Камеры наружного наблюдения зафиксировали все происходящее на Невельского,24. На видео заметно, что сначала малолитражка отъехала немного вперед, а после довольно быстро стала двигаться задним ходом. Ворота в боксе не выдержали подобного натиска железного коня.При этом работники мойки и автосервиса, который расположен здесь же, сначала, судя по всему, даже не ожидали, что водитель решит скрыться. Малолитражка вылетела из бокса, врезалась в припаркованную машину и развернувшись на льду, скрылась. Ошарашенные очевидцы не успели задержать водителя. Теперь виновнику переполоха грозит разборка с полицейскими и лишение прав.«Не захотел платить за мойку», «Нереально сэкономил», «Решил брызги с машины сбить», «Вот это поворот», – делятся пользователи сети.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14