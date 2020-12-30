Массовое ДТП стало причиной внушительной пробки в Уссурийске. По сообщениям очевидцев, в районе Сахпоселка столкнулись сразу 5 машин. Разбитые авто заняли две полосы из четырех, поэтому в считанные минуты начался транспортный коллапс. Особенно осложнено движение в направлении выезда из города.Авария, подробности которой еще предстоит выяснить полицейским, случилась на Владивостокском шоссе. Сколько именно человек пострадали – сейчас выясняется. Как сообщают автомобилисты, на месте происшествия уже побывали медики скорой помощи. Сейчас на аварийном участке работают полицейские.Водителям стоит заранее обдумать пути объезда.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14