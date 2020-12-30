В последний день уходящего 2020 года во Владивостоке будет работать акция «Социальный автобус», благодаря которой получить бесплатное питание смогут люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации.— По графику «Социальный автобус» работает по пятницам, но мы решили поддержать людей накануне Нового года. Поэтому приглашаем всех, кто остро нуждается в помощи, подойти за продуктовыми наборами в район Луговой в четверг, 31 декабря, к 9 часам, — прокомментировала директор Приморского центра социального обслуживания населения Мария Кузьмина.Как сообщили представители министерства труда и социальной политики, акция «Социальный автобус» в Приморье действует ежегодно с ноября по март. По пятницам сотрудники Приморского центра социального обслуживания населения раздают продуктовые наборы и теплую одежду, консультируют по вопросам социального обслуживания и бытовым проблемам всех, кто нуждается в помощи. За последние полтора месяца поддержку получили почти 350 человек. Кроме того, специалисты оказали более 1000 срочных социальных услуг.Перед новогодними праздниками руководство центра совместно с благотворительными некоммерческими организациями приняло решение о регулярной помощи тем, кто оказался в социально-опасном положении. Руку помощи готовы протянуть Храм Успения Божией Матери, Благотворительный фонд «Пища жизни», Свято-Никольский Кафедральный Собор.Горячее питание можно получить во Владивостоке:— в понедельник, среду, четверг и субботу в 11 часов в районе площади Луговой и в 13 часов на привокзальной площади;— во вторник и пятницу в 13 часов по адресу: Корабельная набережная, 30.Также Свято-Никольский Кафедральный Собор предоставляет горячее питание ежедневно с 15 до 17 часов по адресу: улица Махалина, 30.Предоставить возможность согреться, поспать в теплом помещении, получить горячий чай и чистую одежду могут в Соборе Покрова Пресвятой Богородицы по адресу: Океанский проспект, 44, и Храме Порт-Артурской иконы Торжества Пресвятой Богородицы по адресу: улица Гамарника, 18.Сообщить тревожную информацию о человеке, оказавшемся без крыши над головой, можно в рабочие дни с 8 до 17 часов по телефону отделения срочной помощи ПЦСОН: 8 (423)260-43-19.В праздничные дни звонки принимают по телефону: 8-800-302-26-75 с 8 до 17 часов.«Большая просьба при обращении называть место, где находится человек, нуждающийся в поддержке, чтобы специалисты могли оказать помощь своевременно», — подчеркивают представители центра.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14