Новогодние продуктовые наборы от «Единой России» получат 333 фронтовика из Приморья. В Приморском крае стартовала акция «С Новым годом, ветеран!», завершающая год 75-летия Великой Победы.Как отметил секретарь регионального отделения «Единой России», губернатор Приморья Олег Кожемяко, Новый год – это хороший повод навестить ветерана и передать шампанское, сладости, фрукты и другие угощенья к праздничному столу. «Наши ветераны всегда с радостью встречают волонтеров, ведь для них самое главное – это общение с молодежью», − подчеркнул он.Визит к ветеранам в эти дни проходит с соблюдением всех мер безопасности. Посещают участников Великой Отечественной войны по их желанию на дому.Во Владивостоке эту миссию выполняют депутаты от «Единой России» и волонтеры. Так, глава владивостокских единороссов, краевой парламентарий Александр Щербаков вручил 30 декабря подарки трем фронтовикам. Всего же во Владивостоке сегодня проживают 160 ветеранов войны.93-летний участник Великой Отечественной войны из Владивостока Анатолий Федотович Лавров застал войну в Сталинграде, где получил первый военный опыт и был серьезно ранен. После госпиталя воевал в составе 1-го Дальневосточного фронта, в Краснознаменной 88-й отдельной стрелковой бригаде, дошел до китайских городов – Муданьдзяня и Гирина. Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, медалью «За победу над Японией». Анатолий Федотович – очень активный, бодрый и безмерно добродушный человек, внесший значительный вклад в развитие не только Владивостока, но и Приморского края в целом.«Если упал, то поднимут, а если упал духом, то пропал. Несмотря на невзгоды, болезни, нужно ценить каждый день. Самое главное - не допустить войны. Приморье богатое, все у нас есть, только работай. А кому трудно - «Единая Россия» поможет. У меня так, всегда помогала», - говорит Анатолий ФедотовичСледующего ветерана - военную радистку Юлию Михайловну Васильеву - Александр Щербаков навестил на рабочем месте. Она всю жизнь посвятила Владивостоку и кино, проработав в кинотеатре «Уссури» 72 года. Почетный кинематографист России и заслуженный работник культуры России Юлия Михайловна и сегодня остается почетным директором старейшего кинотеатра Владивостока. Во время Великой Отечественной она трудилась на оборонном заводе, а в 1943 году, приписав себе год, ушла на фронт. Воевать Юлия Васильева была отправлена на Дальневосточный фронт, где прослужила до сентября 1945 года - до капитуляции Японии, отпраздновав победу в Харбине.«Это особенные люди, кладезь мудрости, жизненного опята, прошли две войны, они - достойный пример для подрастающего поколения. Видим, как важно организовать живое общение с ними- звонить, интересоваться состоянием здоровья, о том, какая нужна помощь», - сказал Александр Щербаков.Напомним, Всероссийская акция в рамках проекта «Мобильные бригады помощи» охватила все регионы страны. Активисты Партии совместно с «Волонтерами Победы» поздравляют с наступающими новогодними праздниками ветеранов Великой Отечественной войны.