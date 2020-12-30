Учитель русского языка и литературы Карипова Инна Викторовна из Уссурийска заняла третье место на всероссийском этапе конкурса Почты России «Лучший урок письма».«Приморский край по праву может гордиться педагогами и ребятами, которые ежегодно занимают призовые места в различных номинациях конкурса «Лучший урок письма», - отметила начальник отдела воспитания и дополнительного образования Министерства образования Приморского края Наталья Гришина. - Одна из главных задач конкурса – бережное отношение к родному языку и сохранение ценности культуры письма. Благодаря поддержке педагогов и заинтересованности самих ребят, это удается сделать на высоком профессиональном уровне».Карипова Инна Викторовна – педагог муниципальной средней общеобразовательной школы №130 Уссурийского городского округа. Ее методическая разработка проведения урока письма вошла в число лучших работ России. Диплом победителя и ноутбук стали для нее приятным подарком. Всего победителями и лауреатами «Лучшего урока письма – 2020» стали 45 школьников и 4 учителя из 26 регионов.Конкурс «Лучший урок письма» продолжит свою работу и в 2021 году. Школьники смогут принять участие в международной номинации «Напишите письмо члену семьи о вашем опыте борьбы с пандемией COVID-19», объявленной Всемирным почтовым союзом в рамках международного молодежного конкурса сочинений эпистолярного жанра. Полный список номинаций конкурса «Лучший урок письма–2021» опубликован на сайте Почты России. Направить работы в оргкомитет можно по электронной почте или обычным письмом.В Приморском крае региональный этап конкурса «Лучший урок письма» проводится ежегодно при поддержке Министерства образования Приморского края. Организаторами конкурса выступают Почта России, МГУ имени М.В. Ломоносова, Союз писателей России, Профсоюз работников связи России и Учительская газета. За восемнадцать лет проведения конкурса в нем приняли участие более двух миллионов человек.