Мониторинг соблюдения санитарно-эпидемиологических требований прошел в торговых центрах «Черемушки» и «Калина Молл». Специалисты административно-территориального управления (АТУ) Первомайского района совместно с представителями полиции и Роспотребнадзора обнаружили нарушения.Во время проверки отмечалось наличие дезинфицирующих средств для посетителей в доступных местах, нанесение специальной разметки для соблюдения социальной дистанции, ведение журналов термометрии и санобработки помещений, соблюдение масочного режима сотрудниками организаций и покупателями.За выявленные нарушения санитарных требований было составлено шесть административных материалов.Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» и сохранение «социальной дистанции» в местах значительного скопления людей.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14