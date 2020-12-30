Последние очаги африканской чумы свиней (АЧС) в Хасанском и Черниговском районах ликвидировали в Приморье. Об этом сообщила пресс-служба правительства края со ссылкой на государственную ветеринарную инспекцию региона.Заболевшие животные были изъяты из личных подсобных хозяйств, все очаги по африканской чуме свиней на территории края на конец года оздоровлены, говорится в сообщении.— Всего на территории края в личных подсобных хозяйствах, в очагах и первой угрожаемой зоне по АЧС была изъята 1781 свинья. Животноводы получили компенсации. На эти цели из бюджета края направлено более 16 миллионов рублей, — подчеркнул руководитель инспекции Дмитрий Кузин.Африканская чума свиней была обнаружена в Приморье в июле 2019 года. С начала июня 2020 года на территории края было найдено 68 очагов АЧС, из них — 46 в личных подсобных хозяйствах и 22 очага среди диких кабанов.Ветеринарная служба региона продолжает профилактическую работу, направленную на предотвращение возникновения новых вспышек заболевания.СПРАВКА:Вирус АЧС циркулирует среди популяции дикого кабана, может быть перенесен людьми на одежде, обуви, через мясо животного. Для человека заболевание опасности не представляет.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14