Рейды по пресечению незаконной продажи новогодних елок прошли на нескольких локациях Владивостока сегодня, 30 декабря. Проверку проводили представители административно-территориальных управлений администрации города совместно с сотрудниками полиции.За незаконную торговлю полиция привлекла к ответственности торговца елками возле дома по адресу: Русская, 48. Также на него составлен протокол об административном правонарушении, а всю хвойную продукцию изъяли. Теперь она находится на складе муниципального предприятия «Содержание городских территорий».То же самое произошло и во Фрунзенском районе, где участники рейда пресекли несанкционированную торговлю у дома на Хабаровской, 19. Еще около 20 елок забрали у продавцов на незаконном базаре в районе остановки «Фирсова» в Первореченском районе.В отношении нарушителей составлены протоколы сразу по двум статьям: за размещение нестационарных торговых объектов с нарушением схемы и за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии).Напомним, что в этом году в столице Приморья властями официально определены 16 площадок, где разрешена продажа елок:— улица Верхнепортовая, 68 (установлено две автолавки)— ул. Жигура, 48— ул. Лермонтова, 75— ул. Светланская, 177— ул. Фадеева, 12б— ул. Шилкинская, 21— ул. Воронежская, 1— ул. Анны Щетининой, 19— ул. Сабанеева, 16— ул. Аллилуева, 6— ул. Луговая, 58— Океанский пр., 41— Пшеницына, 22— Руднева, 1б— Руднева, 13в, стр. 3К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14