Наезд на пешехода во Владивостоке попал в прицел видеорегистраторо одного из очевидцев. Кадры, опубликованные в сети, стали причиной раздора. Из-за невнимательности обоих участников ДТП произошло буквально на ровном месте. Многие жители Приморья обрушились на парня, который попал под машину, с жесткой критикой, обвинив его в автоподставе.История развернулась 29 декабря на улице Русская во Владивостоке. На видео заметно, что пешеход начал переходить небольшой участок дороги в неположенном месте, к слову, не он один. Парень слегка притормозил перед выезжающей машиной. Как оказалось, секундное промедление стало причиной серьезного перелома. Водитель Reno наехал колесом на ногу пешехода.В сети разразился настоящий спор по поводу произошедшего.«Не верю!!!(Станиславский)», «Хороший актер», «В следующий раз по сторонам смотреть будет», «Только поступил на театральное», «Идет и не смотрит, едет поворачивает и не смотрит. Оба хороши!», «Он ему на ногу наехал и он своим же весом, возможно, выкрутил коленный сустав, эксперты инстаграмные, может я и не прав, но человека преждевременно осуждать нельзя», – комментируют жители Приморья.Спустя сутки пешеход постарался внести ясность и ответить на язвительные комментарии в свой адрес.– Я участник видео наезда на пешехода на Русской. Про меня очень много написали гадостей. Что я устроил подставу. На самом деле у меня перелом колена, со смещением, – отметил пострадавший.За парня вступился и администратор автомобильного паблика, на страничке которого ранее было опубликовано видео.– Очень противно было вчера читать комментарии, судя по всему, не очень умных людей. Ни грамма сострадания, ни малейшего желания разглядеть реальность. Вы в жизни такие же мерзкие? Случись беда, ни одна тварь не подойдет и не поможет. Всем будет все равно. Все будут считать, что человек актер и корчится не от адской боли, а тпросто исполняет, – констатировал админ.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14