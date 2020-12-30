Каждый житель Приморского края так или иначе взаимодействует с Росреестром –приобретает и продает ли он недвижимость, участвует в долевом строительстве или берет ипотеку… Бизнес-сообщество работает с Росреестром в тесном контакте и от упрощения процедур государственной регистрации прав и государственного кадастрового учета зависит начало работы любого предприятия, его старт. Росреестр взаимодействует с органами местного самоуправления, с нотариусами, МФЦ, со всеми участниками земельно-имущественных отношений – кадастровыми инженерами, застройщиками, кредитными учреждениями,. Государственные земельные инспекторы Росреестра осуществляют надзор за соблюдением федерального земельного законодательства, а специалисты по надзору в сфере саморегулируемых организаций контролируют деятельность арбитражных управляющих, осуществляющих процедуры банкротства на предприятиях-должниках и совместно с правоохранительными органами обеспечивают погашение задолженности организаций- банкротов, по заработной плате.Без преувеличения, экономическое и социальное развитие Приморского края самым тесным образом связано с деятельностью Росреестра. Сотрудники Управления Росреестра по Приморскому краю ведут активную работу в рамках своей компетенции по упрощению и ускорению процедур государственной регистрации прав и постановки объектов недвижимости на кадастровый учет, развитию электронных способов подачи документов на получение услуг Росреестра.Уходящий год был непростым и одновременно весьма продуктивным для приморского Росреестра. Несмотря на сложную санэпидемиологическую обстановку, вызвавшую приостановление работы многофункциональных центров, офисы Росреестра работали и продолжают работать в полном режиме. Активно развивается формат электронного взаимодействия с ведомствами. В уходящем году на 30% по сравнению с прошлым годом увеличилось количество заявлений о государственной регистрации прав и государственном кадастровом учете, поданных в электронном виде. Это говорит о динамичном развитии бесконтактных информационных технологий и электронных сервисов, подачи документов в электронном виде, а также о росте интереса к ним со стороны заявителей. Наибольшее количество заявлений в электронном виде через нотариусов подают физические лица, органы государственной власти и местного самоуправления. Также чаще стали использовать электронные сервисы застройщики и крупные правообладатели.Не спадает спрос приморцев на ипотеку и участие в долевом строительстве. Так, в 2020 году на 20% произошло увеличение общего количества регистрационных записей об ипотеке (28 000 записей, внесенных в Единый государственный реестр недвижимости в этом году и 21 000 записей за 2019 г.). Что касается регистрационных действий в отношении приобретаемых и строящихся жилых помещений по программе Дальневосточная ипотека, то с декабря прошлого года по декабрь 2020 г. Управлением Росреестра по Приморскому краю проведена регистрация более 3000 объектов недвижимого имущества, по сельской ипотеке на основании договора купли-продажи зарегистрировано 82 права собственности. В этом году Приморский край, наряду с Республикой Саха (Якутия) вышел в лидеры по числу сделок по программе «Дальневосточная ипотека». В среднем в день приморским регистраторам поступает порядка 80 заявлений на регистрацию ипотеки, из которых чуть менее половины - по программе «Дальневосточная ипотека», а срок проведения государственной регистрации прав по данной программе не превышает двух рабочих дней.На 25% увеличилось и количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве - с 4 500 договоров за 11 мес. прошлого года до 6 000, зарегистрированных в этом году.Проблеме завершения строительства долгостроев и восстановлению жилищных прав граждан в Приморском крае также уделяется особое внимание – еще в прошлом году был учрежден Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Приморского края, для координации работы федеральных и региональных властей по решению вопроса долгостроев в ДОМ.РФ назначен специальный уполномоченный представитель. В результате сдачи в эксплуатацию долгостроев сотни семей получили ключи от новых квартир, но самое важное, что за всеми названными цифрами – судьбы людей и обретенная вера в справедливость и торжество закона.Если говорить о «Дальневосточном гектаре», то с начала старта этой программы Управлением Росреестра по Приморскому краю принято 16177 решений о постановке земельных участков на государственный кадастровый учет и 14730 решений - о государственной регистрации договоров безвозмездного срочного пользования.Эффективная работа приморских регистраторов была отмечена губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, который поблагодарил коллектив Управления Росреестра по Приморскому краю за оказанную в максимально короткие сроки помощь в организации работы по государственной регистрации права собственности на жилые помещения по сделкам, совершенным пострадавшими в результате прохождения тайфуна «Майсак» гражданами, проживающими на территории Зарубинского городского поселения. Предпринятые приморским Росреестром меры позволили оперативно оказать помощь администрации Зарубинского городского поселения в решении вопросов, связанных с обеспечением прав граждан на получение финансовой помощи.Управление Росреестра получило благодарственное письмо и от Министерства обороны РФ за высокий профессионализм при осуществлении государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав собственности Российской Федерации в отношении объектов многофункционального медицинского центра в г. Уссурийске, что несомненно жизненно важно для каждого приморца в период пандемии. Активное взаимодействие, сотрудничество и профессионализм сотрудников Управления Росреестра по Приморскому краю был отмечен и благодарственными грамотами Сбербанка, коллектив ООО «ЮгСтрой» поблагодарил сотрудников Управления за помощь в решении важнейшего вопроса по газификации региона – в данном случае первым в Приморском крае по подключению населения к природному газу стал микрорайон Радужный – благодаря оперативной помощи команды Росреестра удалось в кратчайшие сроки решить вопрос по регистрации объектов и их успешной подготовки к отопительному сезону.Управлением выполняется широкий комплекс мер по реализации инвестиционного проекта в части строительства Находкинского завода минеральных удобрений, утвержденного полномочным представителем Президента РФ в ДФО Юрием Трутневым, в соответствии с принятой концепцией приморский Росреестр активно работает и в рамках межведомственной рабочей группы по развитию острова Русский…2020 год был отмечен и активной общественной жизнью Управления. Так, коллектив, волонтеры и члены Молодежного совета приморского Росреестра в год 75-летия окончания Великой Отечественной и Второй мировой войны организовали международную выставочную экспозицию «Освобождение:память общей судьбы», которую посетили сотни гостей и жителей г. Владивостока. На общественной площадке были организованы встречи ветеранов Великой Отечественной с молодым поколением владивостокцев, с детьми сотрудников Управления, состоялись награждения школьных коллективов за участие в конкурсе «Лучший школьный музей», посвященный событиям Второй мировой войны и героям Великой Отечественной и мн.др.Управление Росреестра по Приморскому краю - это важнейшее звено социально-экономической политики нашего края, территориальный орган федерального органа государственной власти, стоящий на страже законных интересов граждан и государства, помогающий развитию деловой, инвестиционной активности региона, тесно работающий с бизнес-сообществом, гражданами, юридическими лицами... Огромный массив информации, содержащийся в сотнях тысяч записей об учтённом на территории Приморского края недвижимом имуществе востребован в решении основных задач Приморского края.Прямое подчинение Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) Правительству РФ доказывает важность работы ведомства для каждого гражданина нашей страны.Приморский Росреестр поздравляет всех жителей нашего края с наступающим Новым годом и, как и прежде, приложит все усилия для того, чтобы государственные услуги для каждого из них становились с каждым днем качественнее и доступнее!