Под Новый год сбываются мечты. В г. Артеме просьбу 10-летней девочки Вари исполнил депутат Государственной Думы Владимир Новиков. Девочка попросила исполнить мечту своей старшей сестры Ульяны – научиться играть на гитаре. Обе девочки мечтают заниматься музыкой – младшей родители купили аккордеон, а старшую дочь не смогли из-за недостатка средств обеспечить музыкальным инструментом. Варя написала письмо президенту Владимиру Путину, попросила помочь Ульяне.А 85-летняя жительница г. Владивостока получила в подарок от депутата Госдумы в подарок мультиварку. У Марии Ивановны серьезные проблемы с позвоночником, ей сложно обслуживать себя, стоя за плитой. Она попросила купить ей мультиварку. Владимир Новиков исполнил желание престарелой женщины.Напомним, всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проходит в эти дни по всей стране. Депутаты «Единой России» исполняют желания детей из малообеспеченных семей, детей-сирот и людей, страдающих тяжелыми неизлечимыми заболеваниями.