Традиционный фестиваль корюшки пройдет во Владивостоке и других городах Приморья с 14 по 24 января. В этом году отведать любимую зимнюю рыбку по специальной цене можно будет не только в ресторанах города, но и на спортивном празднике «Народная рыбалка». Мероприятие состоится 16 января на Спортивной набережной Владивостока.Миссия Фестиваля — превратить любимую народную рыбу в гастрономическую легенду Дальнего Востока и максимально раскрыть её кулинарный потенциал. Главные персонажи фестиваля — это семейная пара корюшек. Через них организаторы фестиваля рассказывают историю о любви к малой родине и локальной еде.Каждый фестиваль корюшки — это креативный вызов для шеф-поваров: они придумывают новые блюда из корюшки и доказывают, что её вкусовой «репертуар» не ограничивается только жарёхой. Всего в фестивале примут участие более 20-ти ресторанов Приморского края.По многочисленным просьбам участников в этом году в фестивальном меню появятся блюда еще из одной зимней рыбы – наваги. По словам организаторов, во время Фестиваля корюшки 2020 гости спрашивали про навагу, так как до этого два года подряд проходили два отдельных фестиваля зимней рыбы: корюшки и наваги. В этом году организаторы приняли решение не ограничивать шефов только корюшкой. Так что в некоторых ресторанах будут специальные фестивальные блюда для фанатов наваги.Этой зимой гастрономическое событие не ограничивается только ресторанным фестивалем и интегрируется в популярный у горожан зимний праздник «Народная рыбалка». В программе: спортивные соревнования, конкурсы, горячий чай и, конечно же, любимая корюшка.Организаторами фестиваля выступили проект развития дальневосточной кухни Pacific Russia Food и АНО «Туристско-информационный центр Приморского края». Событие пройдет при поддержке Правительства Приморского края и Администрации города Владивостока. Фестиваль корюшки входит в цикл мероприятий, представленных в Концепции развития гастрономического туризма в Приморском крае на основе дальневосточной кухни на период 2021—2025 гг.Следите за событиями в социальных сетях @prf.festivals, @visit.primorye, а также на официальном сайте мероприятия smeltfish.pacificrussiafood.ru.