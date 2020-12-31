Погода в Приморье 31 декабря находится во власти гребня антициклона. Отсюда в регионе преимущественно без осадков. Как сообщают на портале «Примпогода», ночные температуры воздуха будут в пределах -18 -41 градуса, а дневные от -9 до -24 градусов. Ветер северный умеренный, в отдельных районах сильный, на побережье очень сильный.Переменная облачность ожидается во Владивостоке. Ночью без осадков, а днем преимущественно без осадков. Ночью -21 -23 градуса, днем -16 -18 градусов. Ветер северный сильный, днем умеренный до сильного.Преимущественно без осадков сегодня и в Уссурийске. В городе переменная облачность. Ночью -26 -28 градусов, днем -15 -17 градусов. Ветер северный, северо-западный умеренный, днем до сильного.В Находке 31 числа тоже переменная облачность и без осадков. Ночью -19 -21 градус, днем -12 -14 градусов. Ветер северный, северо-западный сильный.