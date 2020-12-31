15-летняя Дарья Щелкова из Дальнегорска пропала 27 декабря. Школьница просто ушла из дома и не вернулась. Никто не знал о местонахождении девушки. Родные забили тревогу и обратились за помощью к волонтерам «Примпоиска». Те сперва разместили информацию о пропаже Дарьи в сеть, опубликовав ее снимокВместе с тем, волонтеры указали и приметы девушки. Было известно, что на вид ей 15 лет, ее рост 160 сантиметров, длина ее вьющихся волос до лопаток. В день пропажи она была одета в черный пуховик с белыми полосами на плечах, бордовые брюки, бежевую шапку, черно-белые кроссовки.На днях волонтеры сообщили о том, что поиски без вести пропавшей Дарьи завершены. К счастью повод для этого радостный. Девушку нашли живой и невредимой. Активисты поблагодарили всех неравнодушных горожан за помощь в поисках.