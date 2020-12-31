По Приморью ударили лютые морозы. Оказаться сейчас без отопления – кошмар в чистом виде. Поэтому сообщение, которое появилось в сети, заставляет тревожиться. В письме - крик о помощи от жителей Большого Камня, которые говорят о том, что уже вторые сутки сидят без света и мерзнут в своих домах.- Люди спят в куртках, как бы это смешно не звучало. Без связи и отопления. Продукты пропадают на Новый год. И никто ничего не делает. На улице дубак, представьте, что в квартирах и домах. Это ужас какой-то,- пишет пользователь сети.В комментариях жители Приморья всячески поддерживают горожан, приводя в пример то, что регион не так давно уже выживал в таких условиях, когда в крае бушевал аномальный шторм. Люди тогда продемонстрировали, что способны помочь друг другу, противостояв стихии.