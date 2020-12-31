Прокуратура Уссурийска начала проверку из-за сообщения о том, что кондуктор выгнала двух семилетних девочек из салона автобуса на улицу в лютый мороз. Сотрудники ведомства намерены разобраться в исполнении прав несовершеннолетних при осуществлении пассажирских перевозок. Напомним, что детям пришлось 45 минут простоять на улице в холоде из-за того, что кондуктор решила, что девочки не доплатили за проезд.- Кроме того, учитывая длительное нахождение девочек на улице в условиях низких климатических температур, будет инициирована организация доследственной проверки по факту оставления детей в опасности, - отмечают в пресс-службе прокуратуры Приморского края.По результатам проверки буде принято процессуальное решение. Ситуация на контроле прокуратуры.ЧИТАТЬ ТАКЖЕ«Дети простояли на холоде 45 минут»: кондуктор выгнала двух 7-летних сестер из автобуса на улицу в лютый мороз в ПриморьеПрокуратура уже начала проверку по факту случившегося (подробнее...)