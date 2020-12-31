С 1 по 10 января Приморье примет участие во «Всероссийской декаде спорта и здоровья». Физкультурно-спортивные фестивали, турниры, веселые старты и эстафеты пройдут во всех округах и районах края. По планам краевых властей, в мероприятиях примет участие более 14 тысяч приморцев.Утром 1 января во Владивостоке пройдет костюмированный забег. Старт запланирован на 9 часов. Сбор участников у спорткомплекса «Олимпиец» (улица Батарейная, 2). Бегунов в самых оригинальных костюмах ждут призы. Все, кто добежит до финиша получат памятные медали.В праздничные дни запланированы хоккейные турниры. В Арсеньеве с 1 по 10 января состоится чемпионат города по бенди (хоккей с мячом). Рождественские турниры по хоккею с шайбой пройдут 5 и 6 января в Дальнегорске, Лесозаводске и Черниговском районе. Сразятся как детские команды, так и взрослые.Готовы принять гостей лыжные трассы в 21 муниципальном образовании. Для них закуплены более 1200 комплектов лыж и 19 модулей для хранения инвентаря. Во Владивостоке лыжная трасса на острове Русский в поселке Канал в дни новогодних каникул будет работать ежедневно. Взять в бесплатный прокат лыжный инвентарь можно будет в будние дни с 12 до 19. В выходные прокат будет работать с 10 до 20. Лыжники со своим инвентарем смогут кататься до 22 часов.Будут открыты основные лыжные центры в селе Калиновка в Спасске-Дальнем и лыжная база «Салют» в Арсеньеве.4 января лыжный спринт пройдет в Дальнегорске. Рождественские лыжные забеги состоятся в Анучино 8 января. Соревнования по лыжным гонкам с 1 по 9 января пройдут в селе Михайловка. Желающие смогут поучаствовать в «Новогоднем спринте» 5 января в селе Дмитриевка Черниговского района. На всех трассах организован бесплатный прокат лыжного инвентаря.Как сообщает пресс-служба правительства региона, подробная информация обо всех событиях Декады спорта и здоровья размещена на Спортивном портале Приморского края в разделе «Афиша».К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14