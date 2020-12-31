Предприниматели города Уссурийска решили отдать должное уходящему 2020 году, поставив ему памятник. Изваяние изображает символ года по восточному календарю — крысу. Фото памятника уже отправилось кочевать по различным инстаграм-пабликам, набирая остроумные комментарии и \\"лайки\\".На пьедестале оказалась вовсе не белая и пушистая лабораторная мышка, а злобное оскаленное существо, чем-то схожее со знаменитыми химерами Собора Парижской Богоматери. Создатели «монумента» явно хотели, чтобы арт-объект олицетворял собой то запредельное количество зла, боли и отчаяния, которое сумел вместить в себя минувший год.Со скульптором явно согласны читатели пабликов, комментирующие картинку словами: «Какой год, такая и крыса».К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14