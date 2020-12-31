Продажу билетов по внутрикраевым направлениям в Приморье на 2021 год начала авиакомпания «Аврора». Как сообщает пресс-служба правительства края, цены за перелеты остаются доступными для населения.По данным компании продажа билетов открыта по девяти местным направлениям.— Владивосток — Кавалерово. Рейс осуществляется ежедневно, стоимость авиабилета составляет 1991 рубль.— Владивосток — Дальнегорск. Рейс осуществляется ежедневно, стоимость авиабилета составляет 2406 рублей.— Владивосток — Преображение. Рейс осуществляется пять раз в неделю: по вторникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. Стоимость авиабилета — 1638 рублей.— Владивосток — Пластун. Рейс осуществляется два раза в неделю по вторникам и субботам. Стоимость авиабилета — 2416 рублей. В период с мая по сентябрь рейс будет осуществляться трижды в неделю: по вторникам, четвергам и субботам.— Владивосток — Терней. Рейс осуществляется ежедневно. Стоимость авиабилета — 2779 рублей.— Терней — Амгу. Рейс осуществляется по вторникам. Стоимость авиабилета — 856 рублей.— Терней — Светлая. Рейс осуществляется четыре раза в неделю: по понедельникам, четвергам, пятницам и субботам. Стоимость авиабилета — 1618 рублей.— Терней — Единка. Рейс осуществляется один раз в неделю по воскресеньям. Стоимость авиабилета 1929 рублей. В период с мая по сентябрь рейс будет осуществляться дважды в неделю по средам и воскресеньям.— Владивосток — Дальнереченск. Рейс будет выполняться с мая по сентябрь дважды в неделю, по понедельникам и средам. Стоимость авиабилета — 1727 рублей.Обращаем внимание, стоимость перелета по всем направлениям указана в одну сторону.Представители министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморья собщили, что все перечисленные направления являются социально значимыми и субсидируются из бюджета региона.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14