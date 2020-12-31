Во время нерабочих дней с 1 по 10 января детские сады в Приморском крае частично продолжат работу. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. Возможность оставить ребенка в детсаду будет у врачей, сотрудников экстренных служб и других родителей, которые работают в начале января.Как сообщают представители министерства образования края, подробную информацию о работе дошкольных учреждений приморцам будут предоставлять администрации муниципалитетов. Местные власти заранее собирали информацию о потребностях родителей на вверенных им территориям, чтобы в праздники обеспечить их необходимым количеством мест для детей.— Мы все понимаем, что в период новогодних праздников работники медицинских учреждений, экстренных служб, охраны правопорядка, Роспотребнадзора, коммунальных служб, члены административных комиссий работают в режиме повышенной готовности, обеспечивая тем самым функционирование предприятий с непрерывным циклом производства и систем жизнеобеспечения в штатном режиме, в том числе и в целях предупреждения распространения COVID-19. Поэтому особенно важно, чтобы детские сады работали там, где это необходимо, в период новогодних праздников, — сказала первый заместитель министра образования Приморского края Ирина Бушманова.Замминистра отметила, что привлечение работников образовательных организаций к работе в выходные и праздничные дни возможно только с их согласия — таковы нормы Трудового кодекса России.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14