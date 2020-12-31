Отнюдь не предновогодний сюрприз 31 декабря ждет хозяина машины, которую минувший ночью уничтожил огонь. Пожар произошел в Первореченском районе Владивостока. Пользователи сети выдвигают свои версии случившегося.По сообщениям очевидцев, огонь охватил седан, припаркованный на Героев Варяга, 10. Почему машина оказалось посреди дороги пока неизвестно. Странное расположение авто, стало причиной домыслов, а также заторов при движении в направлении Иртышской.«Похоже угнан. Стоит на каком-то отшибе в гаражах», «Странно стоит, не удивительно», «Может паркунала спалили?», – выдвигают свои версии местные жители.Однако истинную причину ЧП после экспертизы предстоит установить специалистам.– Тревожный вызов с места происшествия поступил в 04:35, спустя 9 минут на место прибыли пожарные подразделения. Пожар полностью ликвидировали в 05:03. Площадь возгарания составила 8 квадратных метров, – прокомментировала «КП» пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14