Оперативные данные по ситуации с коронавирусом в Приморском крае обнародовал краевой штаб по борьбе с заболеванием. За минувшие сутки в регионе медиками было выявлено 239 новых инфицированных COVID-19.Общее количество зараженных этим вирусом с начала пандемии в крае 29287 человек.Из этого числа 21023 человека на сегодня официально признаны выздоровевшими. 290 жителей Приморья выбыли из списка больных за последние 24 часа.Со вчерашнего дня от COVID-19 в регионе от новой болезни скончались еще 3 человека. Всего в Приморье от коронавируса умерли 375 человек.Сообщается, что в крае уже сделано 710914 тестов на обнаружение коронавируса.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14